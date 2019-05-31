27 Сентября 2020
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Ладожский вокзал Санкт-Петербурга, перрон дальнего следования (2017) | Фото: routeplan.ru

В Челябинске в июне начнутся работы по обновлению железнодорожного вокзала

В Челябинске в июне начнутся работы по обновлению железнодорожного вокзала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД.

Будет проведена перепланировка первого этажа здания вокзала. Его поделят на две части: в западной будет находиться кассовый зал, в восточной – камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Кассы сделают открытого типа с электронной очередью.

Также будут модернизированы инженерные сети и оборудование.

Работы планируется завершить в 2020 году.

Добавим, что из-за технических работ кассовый зал, расположенный в западной части 1 этажа здания, будет закрыт для обслуживания пассажиров. Оформление проездных документов будет осуществляться в восточной части.

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В Челябинске в июне начнутся работы по обновлению железнодорожного вокзала

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Теги: вокзал, ЮУЖД, РЖД,



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