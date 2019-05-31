Собчак раскритиковала пост губернатора Прикамья в Instagram. "Что тут скажешь. Какая-то блогерша выразила свое мнение"

Ксения Собчак высмеяла пост губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram, в котором он анонсировал свою поездку в Суксун, передает корреспондент Накануне.RU.

Язвительный комментарий Ксения оставила в своем telegram-канале "Кровавая барыня".

"Главное, чтобы все 8127 жителей пермского поселка городского типа (по данным Википедии) были подписаны в инстаграме на губера, чтобы поделиться с ним проблемами или пожеланиями", - написала телеведущая, прикрепив к сообщению скриншот с публикацией губернатора.

В пресс-службе главы региона высказывание Собчак комментировать отказались.

"Какая-то блогерша что-то там сказала, выразила свою точку зрения. Что тут комментировать?" - заявили в ведомстве, однако отметили, что для информирования населения существуют и другие каналы связи. Добавим, что и сами жители поселка проявляют активность. В комментариях под постом губернатора в Instagram подписчица Максима Решетникова опубликовала ссылку на вопросы жителей поселка, у которых нет Instagram.

Сама запись собрала уже 754 "лайка" и 181 комментарий.

Добавим, что 4 июня Максим Решетников проведет прямой эфир в Instagram. Во время онлайн-общения с жителями губернатор планирует ответить на вопросы в сфере образования.