Минздрав Бурятии опроверг слухи о смерти ребенка, пострадавшего при опрокидывании батута

В министерстве здравоохранения Бурятии опровергли сообщения о смерти одного из детей, пострадавших на батуте.

Слухи об этом начали распространяться в социальных сетях.

После инцидента было госпитализировано пять детей. Четверо из них - в реанимации, еще один - в отделении травматологии.

При этом одна девочка 4 лет находится в крайне тяжелом состоянии. Как уточнили в Минздраве, ей сделали операцию по извлечению костных обломков, сообщает Regnum. Мальчик 7 лет находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимо.

После данного инцидента глава региона поручил проверить в республике все парки отдыха с аттракционами, а также систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.