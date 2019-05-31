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Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэр Нижнего Тагила потребовал избавить набережную городского пруда от любителей выпивки

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал привести в порядок участок берега городского пруда, где собираются любители выпить. Такое поручение мэр дал в ходе объезда Ленинского района.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о береге Тагильского пруда между зданием цирка и парком имени Бондина. Когда-то эта территория была огорожена предпринимателем, который собирался начать на участке строительство, но планы коммерсанта так и не осуществились. В итоге заросшее кустарником и сорняками место за высоким забором превратилось в свалку и стало настоящим пристанищем для любителей выпить спиртного и прочих асоциальных элементов.

пиво улица подросток(2012)|Фото:

Пинаев дал поручение главе Ленинского района и управлению городским хозяйством убрать забор, очистить участок от мусора и привести его в порядок, чтобы тагильчане могли здесь гулять, а не пить.

Кроме этого, мэр заехал во двор дома №46 на улице Ленина, чьи жители просили его обратить внимание на расположенный здесь сквер: им хотелось бы поменять пространство двора, чтобы он стал красивым местом отдыха. Владислав Пинаев дал задание организовать внеочередное собрание жильцов по этому вопросу.

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Мэр Нижнего Тагила потребовал избавить набережную городского пруда от любителей выпивки

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Теги: Пинаев, набережная, благоустройство, Нижний Тагил



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