На Южном Урале убийце пенсионерки дали 17 лет "строгача"

В Челябинске 17 лет в колонии строгого режима со штрафом в 20 тыс. руб. дали 28-летнему жителю Карталов.

Его признали виновным в убийстве пенсионерки, разбое и поджоге ее дома, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ночью 20 мая обвиняемый в пьяном виде проник в дом к ранее знакомой 91-летней бабушке и стал требовать у нее денег. При этом он несколько раз ударил женщину.

После этого он поджег ее дом, женщина насмерть отравилась продуктами горения.