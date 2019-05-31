27 Сентября 2020
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Общество В России
дебошир в самолете (2013) | Фото: вести

Госдума в первом чтении одобрила применение "средств сдерживания" в отношении авиадебоширов

Госдума в первом чтении приняла поправки в Воздушный кодекс РФ, разрешающие использование "средств сдерживания" на борту воздушного транспорта.
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Если поправки будут окончательно приняты, командир воздушного судна сможет применять "все необходимые меры, в том числе меры принуждения" в отношении авиадебоширов. Пресекать действия граждан, угрожающих жизни и здоровью пассажиров и экипажа можно будет "с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту воздушного судна, перечень которых устанавливается Правительством РФ".

"Нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающим людям, — прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы".

Инциденты с буйными пассажирами часто становятся причиной задержек рейсов или вынужденных посадок в городах, где экипаж садиться не планировал.

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Госдума в первом чтении одобрила применение "средств сдерживания" в отношении авиадебоширов

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Теги: авиадебоширы, потасовка на борту, госдума



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