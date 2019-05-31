В Перми водителю автобуса стало плохо, машина врезалась в магазин, фонарь и другой автобус

В Перми несколько пассажиров автобуса пострадали в аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Сегодня около шести утра на остановке "Таврическая" столкнулись два пассажирских автобуса. Водителю одного из них стало плохо, машина врезалась в фонарь, магазин и ударила "коллегу".

Четверо пострадавших госпитализированы, пятому врачи помогли на месте. Проводится проверка обстоятельств аварии.