В Балтийское море вошел корабль ВМС США для участия в учениях НАТО

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney и канадский фрегат St.Johns вошли в акваторию Балтийского моря.

С борта Mount Whitney будет вестись управление ходом крупномасштабных военно-морских маневров НАТО BALTOPS 2019, заявила пресс-служба ВМС США.

Учения пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них будут участвовать 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса.

При этом основная часть маневров будет проходить возле границ России, отмечает Regnum.

В апреле сообщалось, что Балтийский флот контролирует действия кораблей НАТО.

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря 18 апреля.

Напомним, в прошлом году на Украине прошли крупнейшие в истории страны авиационные учения с участием стран НАТО. Они продлились 12 дней.

Кроме того, НАТО провело самые масштабные с 1991 года учения на севере Норвегии, сообщает Deutsche Welle. В маневрах, которые прошли недалеко от российской границы, приняли участие 45 тысяч военных из 31 страны-члена Альянса.