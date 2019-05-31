Глянцевый журнал опубликовал выдуманное интервью с Овечкиным и Шубской

25-летняя дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская пожаловалась своим подписчикам в Instagram на новый номер журнала STORY.

Издание поставило на обложку фото Шубской и ее супруга, хоккеиста Александра Овечкина (33). Хотя журнал взял интервью лишь у матери спортсмена, обложка создает впечатление, что журналисты общались именно с парой: вынос гласит: "Овечкин & Шубская. Выйти замуж за капитана. Точнее – нападающего", другой вынос: "Овечкин: в моей карьере были моменты, когда хотелось заканчивать…".

"Хочу рассказать вам увлекательную историю, друзья! Увидели мы с мужем сегодня журнал, с нами на обложке, и очень стало интересно, что же там написано, так как ни он ни я интервью НЕ ДАВАЛИ ... И тут видим сплошную Сашину "прямую речь", то есть журналист просто писал отсебятину выставляя это за Сашины слова!!!!Я уже не говорю, что он неправильно имя отца Сашиного написал, вместо Михаила Викторовича , Виктор Михайлович! Как такое может быть?! И вроде это не желтая газетенка!! Как можно так обманывать людей?! По мне это самая настоящая клевета!!!!ПОЗОР", - написала Шубская.

А вот как анонсировал материал сам журнал неделю назад: "Наш корреспондент встретился с мамой прославленного хоккеиста Татьяной Овечкиной. Татьяна Николаевна сама двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Все-таки без материнского присмотра "Александр Великий", он же Ovi, он же "Магическая восьмерка", не достиг бы сегодняшних высот. Путь на вершину был нелегкий, порой трагичный. Интриги и подковёрная борьба в НХЛ, многочисленные романы, жизнь в Америке. свадьба с дочерью Веры Глаголевой Настей - темы сегодняшнего разговора с Овечкиными".

Подписчики советуют Шубской и Овечкину подать на журнал в суд.