Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20

Сборная Норвегии разгромила сборную Гондураса со счетом 12:0 во встрече группового этапа чемпионата мира по футболу для игроков до 20 лет (U-20).

9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.

Как сообщает МатчТВ, достижение является абсолютным рекордом для ЧМ U-20. Предыдущий наивысший результат за нападающим сборной Бразилии Адаилтоном, забившим на ЧМ-1997 6 голов в ворота Кореи. Кроме этого, счет 12:0 является самым крупным на ЧМ U-20.

Two new #U20WC records set:

✅ Most goals scored in a match: Erling Haland (9)

✅ Biggest win — FIFA.com (@FIFAcom) 30 мая 2019 г.

Отметим, что обе команды сыграли заключительный матч на турнире, так как не вышли в плей-офф из группы C.