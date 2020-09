Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20

9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.

Как сообщает МатчТВ, достижение является абсолютным рекордом для ЧМ U-20. Предыдущий наивысший результат за нападающим сборной Бразилии Адаилтоном, забившим на ЧМ-1997 6 голов в ворота Кореи. Кроме этого, счет 12:0 является самым крупным на ЧМ U-20.

Two new #U20WC records set:

✅ Most goals scored in a match: Erling Haland (9)

✅ Biggest win