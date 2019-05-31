Мэрия Екатеринбурга отказалась пускать журналистов на экспертное обсуждение площадок для строительства храма

В пятницу, 31 мая, состоится заседание экспертного совета по выработке критериев оценки площадок для строительства храма святой Екатерины, предложенных горожанами. Однако журналистов на мероприятие мэрия пускать отказалась.

Напомним, накануне утром закончился этап регистрации заявок по возможным площадкам: по последним данным, всего их поступило 9 тысяч 966. Обработка обращений продолжается, итоговую информацию обещают озвучить в понедельник.

Сегодняшнее мероприятие пройдет без участия СМИ. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, дело в том, что формат заседания не предполагает присутствия на нем представителей средств массовой информации или общественности. Причины такого решения в мэрии не назвали, но пообещали, что на официальном портале города (екатеринбург.рф) будет организована прямая трансляция и все желающие смогут следить за ходом обсуждения в прямом эфире. Оно начнется в 11 часов по местному времени.

Напомним, ранее в фонде святой Екатерины показали, как бы преобразилась набережная уральской столицы, если бы храм, вокруг которого возникло множество споров, начали возводить на площадке у Театра драмы.