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Политика За рубежом
Ким и Трамп на саммите в Ханое (2019) | Фото: www.koreaherald.com

СМИ сообщили о казни в КНДР спецпредставителя по США

В КНДР в марте казнили спецпредставителя Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля. Об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

По данным источника, еще четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах, также были казнены. Дипломатов якобы приговорили к высшей мере наказания за шпионаж в пользу иностранного государства, пишет Regnum.

Саммит в Ханое прошел 27-28 февраля. Он завершился безрезультатно: Ким и Трамп не подписали по итогам встречи никаких соглашений. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Ранее издание "The Sunday Times" назвало возможную причину провала переговоров. Саммит завершился досрочно якобы из-за требований Трампа закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном - Ын отказался это сделать, пишет издание. Лидер США решил приостановить переговоры после отказа лидера КНДР.

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СМИ сообщили о казни в КНДР спецпредставителя по США

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Теги: кндр, спецпредставитель по сша, казнь



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