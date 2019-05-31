В Югре стрелок убил бывшую жену и её отчима

В Ханты-Мансийке возбуждено уголовное дело из-за двойного убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Вечером 30 мая в доме, расположенном в одном из садов столицы Югры, злоумышленник расстрелял 33-летнюю бывшую жену и её 58-летнего отчима. Расправившись с жертвами, он забрал общих с погибшей детей и увёз их к родственнику, после чего попытался уйти из жизни. Вскоре стрелка "взяли" и с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело. У детей травм нет.