27 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Двойное убийство сад Ханты-Мансийск (2019) | Фото: СУ СКР по ХМАО

В Югре стрелок убил бывшую жену и её отчима

В Ханты-Мансийке возбуждено уголовное дело из-за двойного убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Вечером 30 мая в доме, расположенном в одном из садов столицы Югры, злоумышленник расстрелял 33-летнюю бывшую жену и её 58-летнего отчима. Расправившись с жертвами, он забрал общих с погибшей детей и увёз их к родственнику, после чего попытался уйти из жизни. Вскоре стрелка "взяли" и с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело. У детей травм нет.

Двойное убийство сад Ханты-Мансийск(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

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В Югре стрелок убил бывшую жену и её отчима

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Теги: двойное убийство, бывшие супруги, отчим



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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2020 16:07 Мск В Югре стрелок наказан за убийство бывшей жены и её отчима

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