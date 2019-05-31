Минздрав поддерживает идею запрета курения кальянов в ресторанах

Министерство здравоохранения России поддерживает запрет на курение кальянов в заведениях общепита. В ведомстве ссылаются на исследования, согласно которым дым и пар от этих устройств может наносить вред пассивным курильщикам – посетителям и сотрудникам заведений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В минздраве также отмечают, что курение кальяна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления, а курение кальянов без табака все равно создает риск распространения инфекционных заболеваний.

Московская городская дума на прошлой неделе внесла в ГД РФ проект поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В пояснительной записке говорится: "Отдельно стоит выделить проблему курения кальянов. Эксперты обращают внимание на то, что кальян обычно курится в компании, поэтому есть опасность передачи через слюну на мундштуке различных заболеваний. Опасность для человека представляют возбудители различных инфекций, которые могут находиться в патрубках и колбах".

Футболист Юрий Жирков курит кальян в ресторане.

Депутаты отмечают, что сегодня вейпы и им подобные устройства не регламентированы законами, а значит – не могут быть запрещены. "Законопроектом предлагается распространить требования, установленные Федеральным законом № 15-ФЗ в отношении табачной продукции, и на устройства, имитирующие курение табака", - пишут авторы проекта.