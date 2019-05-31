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Общество Свердловская область
проект автовокзала, Ботаника, Екатеринбург (2017) | Фото: Общество &quot;Малышева 73&quot;

Историко-культурная экспертиза в Екатеринбурге разрешила строить автовокзал на Ботанике

Государственная историко-культурная экспертиза в Екатеринбурге сообщила, что участок под строительство автовокзала на Ботанике пригодный к хозяйственному освоению. Из документации известно, что объекты культурного наследия на территории не были обнаружены, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Необходимость археологического обследования участка обусловлена отсутствием информации о наличии/отсутствии на рассматриваемой территории объектов культурного (археологического) наследия. Ранее на участке располагались корпуса Завода гражданской авиации, различные технические сооружения.Большая часть строений, располагавшихся на обследуемой территории, снесены. В южной части обследуемой территории, в направлении юго-запад – северо-восток проходят железнодорожные пути и ул.Межевая, застроенная частными домами. В северной части территории расположены автомобильные парковки, вдоль улицы Академика Шварца проходит линия Екатеринбургского метрополитена, на поверхность выходят вентиляционные шахты", - сообщается в акте.

Напомни, что торгово-транспортный пересадочный узел планируется построить в границах улиц Крестинского - Академика Шварца - Белинского на территории 19,9 га. Ранее концепция проекта была утверждена на градсовете при администрации Екатеринбурга.

Согласно проекту, здание будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.

Строительство планируется проводить в два этапа. В первую очередь построят здание и два наземных многоуровневых паркинга вместимостью порядка 1,5 тыс. машиномест. Второй этап подразумевает строительство перехватывающих многоуровневых паркингов на 1,6 тыс. машиномест.

Планируется, что здание автовокзала начнут строить на расстояния не менее 50 м от существующей жилой застройки, которая будет сохранена. Жилые объекты, признанные ветхими, снесут. Квартиры у людей, которые в них проживают, уже выкуплены. Сейчас в границах проекта проживет 329 человек.

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Историко-культурная экспертиза в Екатеринбурге разрешила строить автовокзал на Ботанике

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Теги: автовокзал, проект, голосование, строительство



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