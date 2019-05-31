Экс-глава полиции Радужного получил серьёзный срок за взятку чекисту

В Радужном за взятку наказан бывший начальник городского отдела полиции Александр Валюхов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, в марте и апреле 2017 г. Валюхов передал сотруднику ФСБ взятку в 200 тыс. руб. за информацию о планируемых мероприятиях по предотвращению кражи углеводородного сырья. Высокопоставленного силовика при получении незаконного вознаграждения "взяли" полицейские и чекисты.

Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн руб.