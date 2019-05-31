Россия предложила Японии перейти к безвизовому режиму между странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим японским коллегой Таро Коно обсудил вопрос безвизового режима.

Как сообщает РИА Новости, Лавров рассказал, что российская сторона предложила Японии перейти к безвизовому режиму между странами. Однако пока японские власти не дали конкретного ответа на эту идею. В данный момент Правительство РФ проводит постепенную политику по данному вопросу.

Как напоминает ПолитЭксперт, осенью прошлого года между Россией и Японией начал действовать упрощенный визовый режим.

Стоит отметить, что недавно Сергей Лавров указывал на сложности в обсуждении мирного договора с Японией.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе японский депутат Нодака Маруяма, порассуждавший о войне с Россией, отказался покидать парламент.