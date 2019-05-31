Нового пресс-секретаря главы Зауралья официально взяли на работу

Ямальский журналист Павел Поперешниченко официально стал пресс-секретарем врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Павел несколько недель находился в "подвешенном" состоянии, его официально не принимали в штат правительства региона, Шумков присматривался к новому помощнику.

Стоит отметить, что действия Поперешниченко несколько раз вызывали недоумение у зауральских журналистов. Например, на пресс-конференции с участием полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и всех глав уральских регионов Павел анонсировал 30 минут для вопросов СМИ, а также пообещал дать слово нескольким журналистам, чьи вопросы не были подготовлены заранее. Однако после 20 минут беседы с чиновниками Поперешниченко закончил встречу, не дав задать вопросы.

Еще один неприятный момент случился у Павла с корреспондентом "Российской газеты" Валентиной Пичуриной - Павел потребовал у нее заранее согласовать с ним текст материала о посещении врио одного из объектов, на что получил разумный ответ от журналистки: "Покажите, пожалуйста, свое удостоверение". На тот момент никаких документов у Поперешниченко не было.

Приказ о назначении Павла пресс-секретарем врио губернатора Зауралья подписан на этой неделе.