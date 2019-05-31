Нового пресс-секретаря главы Зауралья официально взяли на работу

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские джинсовые шорты фото отсюда

Политика Курганская область
Павел Поперешниченко (2019) | Фото:vk.com страница Павла Поперешниченко в соцсети &quot;Вконтакте&quot;

Нового пресс-секретаря главы Зауралья официально взяли на работу

Ямальский журналист Павел Поперешниченко официально стал пресс-секретарем врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Павел несколько недель находился в "подвешенном" состоянии, его официально не принимали в штат правительства региона, Шумков присматривался к новому помощнику.

Стоит отметить, что действия Поперешниченко несколько раз вызывали недоумение у зауральских журналистов. Например, на пресс-конференции с участием полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и всех глав уральских регионов Павел анонсировал 30 минут для вопросов СМИ, а также пообещал дать слово нескольким журналистам, чьи вопросы не были подготовлены заранее. Однако после 20 минут беседы с чиновниками Поперешниченко закончил встречу, не дав задать вопросы.

Еще один неприятный момент случился у Павла с корреспондентом "Российской газеты" Валентиной Пичуриной - Павел потребовал у нее заранее согласовать с ним текст материала о посещении врио одного из объектов, на что получил разумный ответ от журналистки: "Покажите, пожалуйста, свое удостоверение". На тот момент никаких документов у Поперешниченко не было.

Приказ о назначении Павла пресс-секретарем врио губернатора Зауралья подписан на этой неделе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нового пресс-секретаря главы Зауралья официально взяли на работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Поперешниченко, пресс-секретарь, Курган, Вадим Шумков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети