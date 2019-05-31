27 Сентября 2020
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Политика В России
Прямая линия, Владимир Путин (2018) | Фото: Россия 24

СМИ: Прямая линия с Путиным назначена на 20 июня

Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, прямую линию планируют провести в том же формате, что и в 2018 году. Однако обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы".

Организаторы не хотят затрагивать мелкие темы, акцент будет сделан на социальной тематике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне внес ясность относительно новой Прямой линии с Владимиром Путиным – она будет "не 13 июня", но дата определена – летом. С 2001 года Прямые линии шли в основном в декабре, с 2013 года формат общения с народом перешел на апрель. Уже в 2017 году Прямые линии начали проводиться в июне – 15 и 7 июня в 2017-18 годах соответственно.

С одной стороны, складывается впечатление, что после исчерпания всех последних социальных договоров (Крым, посадки чиновников) и неоправдания ожиданий населения (повышение пенсионного возраста, тарифов, налогов и прочего) власти удобно проводить сеансы общения с народом в то время, когда народ в массе своей начинает собираться на дачи и в отпуска. Но с другой стороны, есть в этом и чисто логический медийный момент, заявил Накануне.RU политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

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СМИ: Прямая линия с Путиным назначена на 20 июня

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Теги: прямая линия, владимир путин



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2019 09:19 Мск Официально: "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ранее 31.05.2019 10:43 Мск "Прямая линия" с Путиным. Перемен не будет, несмотря на падение рейтинга

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