СМИ: Прямая линия с Путиным назначена на 20 июня

Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, прямую линию планируют провести в том же формате, что и в 2018 году. Однако обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы".

Организаторы не хотят затрагивать мелкие темы, акцент будет сделан на социальной тематике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне внес ясность относительно новой Прямой линии с Владимиром Путиным – она будет "не 13 июня", но дата определена – летом. С 2001 года Прямые линии шли в основном в декабре, с 2013 года формат общения с народом перешел на апрель. Уже в 2017 году Прямые линии начали проводиться в июне – 15 и 7 июня в 2017-18 годах соответственно.

С одной стороны, складывается впечатление, что после исчерпания всех последних социальных договоров (Крым, посадки чиновников) и неоправдания ожиданий населения (повышение пенсионного возраста, тарифов, налогов и прочего) власти удобно проводить сеансы общения с народом в то время, когда народ в массе своей начинает собираться на дачи и в отпуска. Но с другой стороны, есть в этом и чисто логический медийный момент, заявил Накануне.RU политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.