"Воруют!": блогер Лебедев обвинил блогера Ходорковского в плагиате контента

Нынешняя мода на YouTube-блоги никого не оставила без собственного канала. А вот тем для освещения на просторах видеохостинга не так уж и много, как выясняется.

Так, дизайнер и блогер Артемий Лебедев (44), недавно запустивший на YouTube собственное шоу, обвинил начинающего блогера Михаила Ходорковского (55) в плагиате.

В итоге Артемий разразился гневным постом в ЖЖ:

"Воруют!

Когда-то так историк Карамзин ответил на вопрос, что происходит в России.

С тех пор ничего не изменилось.

Самый богатый человек России отсидел в тюрьме, вышел на свободу, уехал за границу и начал в меру сил бороться с режимом. Его новый проект на ютюбе называется "Ёшкин крот".

И чему же посвящен недавний выпуск? Он посвящен грязи на русских дорогах.

Для этого выпуска подрядчики М. Б. Ходорковского ******** (своровали) практически полностью мой легендарный пост 2014 года под названием "Русский дрист" (https://tema.livejournal.com/1620372.html) и выдали его за свой материал в виде ютюбовского говноролика.

Надо ли говорить, что никто не спрашивал у меня разрешения на использование заголовка, фотографий, идеи и концепции? У меня просто ******** материал и выдали его за свой.

Другая Россия, ага. Те же яйца, вид сбоку".