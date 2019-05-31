"Воруют!": блогер Лебедев обвинил блогера Ходорковского в плагиате контента
Нынешняя мода на YouTube-блоги никого не оставила без собственного канала. А вот тем для освещения на просторах видеохостинга не так уж и много, как выясняется.
Так, дизайнер и блогер Артемий Лебедев (44), недавно запустивший на YouTube собственное шоу, обвинил начинающего блогера Михаила Ходорковского (55) в плагиате.
В итоге Артемий разразился гневным постом в ЖЖ:
"Воруют!
Когда-то так историк Карамзин ответил на вопрос, что происходит в России.
С тех пор ничего не изменилось.
Самый богатый человек России отсидел в тюрьме, вышел на свободу, уехал за границу и начал в меру сил бороться с режимом. Его новый проект на ютюбе называется "Ёшкин крот".
И чему же посвящен недавний выпуск? Он посвящен грязи на русских дорогах.
Для этого выпуска подрядчики М. Б. Ходорковского ******** (своровали) практически полностью мой легендарный пост 2014 года под названием "Русский дрист" (https://tema.livejournal.com/1620372.html) и выдали его за свой материал в виде ютюбовского говноролика.
Надо ли говорить, что никто не спрашивал у меня разрешения на использование заголовка, фотографий, идеи и концепции? У меня просто ******** материал и выдали его за свой.
Другая Россия, ага. Те же яйца, вид сбоку".