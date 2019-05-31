27 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
челябинский трубопрокатный завод чтпз цех высота 239 (2016) | Фото: Накануне.ru

ЧТПЗ выплатит акционерам 4,7 млрд рублей дивидендов

Утвержден список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В него вошли действующие члены Совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский. Кроме того, в список включили нового независимого кандидата – профессора деловой практики Московской Школы Управления "Сколково" Вадима Махова. С 2017 года он занимает пост председателя комитета Совета директоров ЧТПЗ по стратегическому планированию.

Также на заседании Совета директоров ЧТПЗ утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2018 год. Собранию акционеров рекомендовано распределить чистую прибыль по итогам отчетного года и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 4,7 млрд рублей на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 рублей.

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ЧТПЗ выплатит акционерам 4,7 млрд рублей дивидендов

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Теги: ЧТПЗ, дивиденды, акции, совет директоров,



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