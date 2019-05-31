ЧТПЗ выплатит акционерам 4,7 млрд рублей дивидендов

Утвержден список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В него вошли действующие члены Совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский. Кроме того, в список включили нового независимого кандидата – профессора деловой практики Московской Школы Управления "Сколково" Вадима Махова. С 2017 года он занимает пост председателя комитета Совета директоров ЧТПЗ по стратегическому планированию.

Также на заседании Совета директоров ЧТПЗ утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2018 год. Собранию акционеров рекомендовано распределить чистую прибыль по итогам отчетного года и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 4,7 млрд рублей на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 рублей.