Матвиенко и Мединский не приехали в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля

Министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не смогли приехать в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля, передает корреспондент Накануне.RU.

Визит федеральных чиновников ранее анонсировали СМИ. Ожидалось, что они обсудят с краевыми властями перспективы строительства второй сцены для оперного театра.

Как сообщает "Ъ", на состоявшемся вчера закрытии фестиваля присутствовал один из заместителей Мединского.