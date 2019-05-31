27 Сентября 2020
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Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

Матвиенко и Мединский не приехали в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля

Министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не смогли приехать в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля, передает корреспондент Накануне.RU.

Визит федеральных чиновников ранее анонсировали СМИ. Ожидалось, что они обсудят с краевыми властями перспективы строительства второй сцены для оперного театра.

Как сообщает "Ъ", на состоявшемся вчера закрытии фестиваля присутствовал один из заместителей Мединского.

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Матвиенко и Мединский не приехали в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля

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Теги: Валентина Матвиенко, Владимир Мединский, Дягилевский фестиваль



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