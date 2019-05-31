Тина Канделаки за год удвоила доходы и заработала 132 миллиона рублей

Продюсер телеканала "Матч ТВ", фитоняшка и мотивационный спикер Тина Канделаки (43) заработала в 2018 году 132,7 млн руб. Таковы данные декларации о доходах ее супруга Василия Бровко (32), опубликованной корпорацией "Ростех".

Бровко является директором по особым поручениям в государственной корпорации "Ростех". Его доход за прошлый год, кстати, значительно меньше, чем у жены – всего 28,7 млн руб. Годом раньше оба заработали куда меньше: Василий – 18,6 млн руб., Тинатин – 62 млн руб., пишет Forbes.

Отчитались супруги и по имуществу: у Бровко есть квартира 69 кв. м, автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. В собственности его супруги — квартира площадью 341,8 кв. м. Кстати, эту квартиру еще в прошлом году Канделаки, вроде бы, отписала сыну Леонтию, по поводу чего было много слухов в сети. Между тем, если судить о жизни супругов по Instagram Тины, живот они где-то за городом, в прелестном особняке есть, например, тренажерный зал, где телеведущая проводит изрядное количество времени.

О свадьбе Бровко и Канделаки стало известно три года назад. Но бизнес-партнерами они являются уже десять лет. В 2008 году Бровко стал одним из создателей PR-агентства "Апостол", а позже его партнером стала Тина Канделаки. С 2013 года Бровко работает в "Ростехе". В 2018 году "Апостол" (уже под другим названием) был обанкрочен и ликвидирован. Интересно, что в "Ростех" из "Апостола" ушел не только Бровко. Например, PR-директор корпорации Екатерина Баранова в "Апостоле" трудилась специалистом по работе с иностранными партнерами.