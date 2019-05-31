Роскосмос назвал недобросовестной конкуренцией запрет Пентагона на использование российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов. Данное решение разрушает российско-американские отношения, заявили в пресс-службе госкорпорации.

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Запрет начнет действовать с 31 декабря 2022 года.

В Роскосмосе заявили, что считают это "очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг".

Кроме того, это может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе, подчеркнули в госкорпорации.

В прошлом году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что российско-американское сотрудничество в космической сфере остается вне санкций.

"Космос пока, слава богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - отметил он в июне.

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону, - заявлял также Рогозин. - Шаг влево - шаг вправо могут привести к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами".