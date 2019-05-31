"Уфа" и "Крылья Советов" одержали уверенные победы в первых стыковых матчах за место в РПЛ

В четверг были сыграны первые стыковые матчи за место в Российской Премьер-лиге. Как передает корреспондент Накануне.RU, победы одержали представители РПЛ.

В первой встрече "Уфа" была сильнее "Томи", выиграв со счетом 2:0. Первый гол забил Сильвестр Игбун, затем мяч в свои ворота отправил защитник томичей Исмаил Эдиев.

В другом матче представитель ФНЛ "Нижний Новгород" на своем поле принимал самарские "Крылья Советов" и уступил со счетом 1:3. У "крылышек" отличились Антон Зиньковский с пенальти и Роман Шишкин, еще один гол в свои ворота забил Виталий Федорив. Единственный мяч хозяев с 11-метрового провел Даниил Фомин.

Ответные стыковые встречи будут сыграны в это воскресенье, 2 июня.