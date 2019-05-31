27 Сентября 2020
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Экономика В России
Александр Мишарин (2015) | Фото: Накануне.RU

У Мишарина забрали ВСМ

Новым куратором проектов создания высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РЖД стал заместитель генерального директора, главный инженер компании Сергей Кобзев. Ранее направление курировал экс-губернатор Свердловской области, первый заместитель гендиректора Александр Мишарин.

Мишарин сосредоточится на реализации стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Перед холдингом поставлены задачи выхода на новые международные рынки и повышения экспортного потенциала.

Ранее СМИ сообщили, что президент не одобрил строительство ВСМ Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком магистрали Москва-Казань. Участок с организацией движения до Нижнего Новгорода оценивается в 621,55 млрд руб. При этом Кремль одобрил строительство ВСМ между Москвой и Петербургом.

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У Мишарина забрали ВСМ

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Теги: Александр Мишарин, РЖД, ВСМ, Сергей Кобзев



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