Глава Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Глава администрации Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой. Он отменил электронные торги, которые предусматривали закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщает РИА Новости.

Анастасия собиралась выступить в курортном городе на открытии сезона 8 июня. По данным сайта госзакупок, заказчиком выступал городской театр Анапы, стоимость тендера начиналась с 639 тыс. руб.

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.

Вероятно, Волочкова собиралась показать антрепризный спектакль, подготовленный ею с артистом Николаем Челноковым менее, чем за две недели. Вот что писала два дня назад в Instagram Анастасия по этому поводу: "Дорогие друзья, спешу сообщить, что премьера нашего нового проекта с режиссером цирка Николаем Челноковым "БАЛЕРИНА И КЛОУН" состоится 9 июня в солнечном городе Анапа любимого мною Краснодарского края. Билеты уже в продаже! Тел. Городского Дворца Культуры и касс на афише. Вас ждет много неожиданного и интересного! Я не жалею сил для этой удивительной и волшебной постановки".

Удивительно, что на это представление билеты Волочкова предложила покупать. Обычно она выступает в провинциальных городах и поселках (и Краснодарский край, действительно, в любимцах у Анастасии) с "благотворительными концертами", билеты на которые распространяются местными властями. Правда, недоброжелатели танцовщицы шепчут, мол, выступления оплачиваются из местных бюджетов, проводятся через бухгалтерию как культурные мероприятия. При этом "культурная ценность" выступлений Волочковой уже давно публично подвергается сомнениям.