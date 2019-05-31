27 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин, мясная продукция (2018) | Фото: progorodsamara.ru

Цены на продукты в РФ растут в три раза быстрее, чем в ЕС

В России цены на продукты питания дорожают в три раза быстрее, чем в странах Европейского союза.

Таковы данные Федеральной службы статистики. В нашей стране в первом квартале 2018 года рост цен на продукты превысил 3,5%, в то время, как в ЕС продовольствие стало дороже чуть больше чем на 1%.

С начала года в России, по данным Росстата, больше всего подорожали овощи, фрукты, хлеб и крупы. В ЕС овощи дорожали в 5 раз медленнее, чем в России, а фрукты стали на 0,5% дешевле, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось ранее, по итогам текущего года уровень инфляции в России превысит 4%.

Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, "за счет действия разовых факторов, и уже в начале следующего года она вернется к 4%",— сказала она во время выступления в Госдуме.

К следующему заседанию совета директоров Банка России могут быть пересмотрены некоторые показатели макропрогноза. "Основные параметры останутся без принципиальных изменений",— отметила зампред. До этого Банк России счел возможным дальнейшее замедление инфляции.

Напомним, годовая инфляция в России в марте 2019 года составила 5,3%, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

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Цены на продукты в РФ растут в три раза быстрее, чем в ЕС

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Теги: продукты, цены, Евросоюз



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