Биткоин преодолел отметку в $9000

Средний обменный курс биткойна вырос почти на 3,4%.

Однако сегодня приптовалюта стоит чуть более $8,200, тогда как днем ранее торговалась на уровне $9129 за единицу. В последний раз курс поднимался выше $9000 в мае 2018 года.

По данным Coinmarketcap, капитализация рынка биткойна 30 мая превысила $159,6 млрд.

Биткойн начал рост с начала мая 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, международные аналитики связывают укрепление биткойна с опасениями игроков рынка насчет перспектив "аналоговой" экономики - из-за рецессии инвесторы не могут получить прибыль и начинают спекулировать на цифровой поляне. Российские эксперты соглашаются с предположениями о спекулятивном характере роста биткойна, курс которого в текущем году будет поддержан открытием новых майнинговых центров.

Однако криптовалюты среди инструментов для инвестирования останутся высокорисковой экзотикой, считают они: их регулирование в России и мире практически отсутствует, а наибольший интерес анонимная валюта вызывает у тех, кто проводит нелегальные операции.

На фоне роста курса биткойна американские и западные консультанты соревнуются в оптимистичности своих прогнозов. Трейдер и инвестор Джош Рейджер считает, что курс в ближайшее время повысится до $10 000. Ранее основатель хедж-фонда Morgan Creek Capital Management Марк Юско заявлял, что в долгосрочной перспективе биткоин будет стоит $400 000.