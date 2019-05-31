Биткоин преодолел отметку в $9000

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Биткоин, валюта (2014) | Фото:tjournal.ru

Биткоин преодолел отметку в $9000

Средний обменный курс биткойна вырос почти на 3,4%.

Однако сегодня приптовалюта стоит чуть более $8,200, тогда как днем ранее торговалась на уровне $9129 за единицу. В последний раз курс поднимался выше $9000 в мае 2018 года.

По данным Coinmarketcap, капитализация рынка биткойна 30 мая превысила $159,6 млрд.

Биткойн начал рост с начала мая 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, международные аналитики связывают укрепление биткойна с опасениями игроков рынка насчет перспектив "аналоговой" экономики - из-за рецессии инвесторы не могут получить прибыль и начинают спекулировать на цифровой поляне. Российские эксперты соглашаются с предположениями о спекулятивном характере роста биткойна, курс которого в текущем году будет поддержан открытием новых майнинговых центров.

Однако криптовалюты среди инструментов для инвестирования останутся высокорисковой экзотикой, считают они: их регулирование в России и мире практически отсутствует, а наибольший интерес анонимная валюта вызывает у тех, кто проводит нелегальные операции.

На фоне роста курса биткойна американские и западные консультанты соревнуются в оптимистичности своих прогнозов. Трейдер и инвестор Джош Рейджер считает, что курс в ближайшее время повысится до $10 000. Ранее основатель хедж-фонда Morgan Creek Capital Management Марк Юско заявлял, что в долгосрочной перспективе биткоин будет стоит $400 000.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Биткоин преодолел отметку в $9000

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Биткоин, криптовалюта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети