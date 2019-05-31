27 Сентября 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Челябинский чиновник стал фигурантом дела после покупки непригодного жилья для сироты

Прокуратура Еткульского района Челябинской области провела проверку после обращения девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Она заявила о нарушении жилищных прав.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в 2014 году председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского района в муниципальную собственность была приобретена квартира стоимостью 864 тыс. руб., которая на основании договора найма специализированного жилого помещения предоставлена заявителю.

В прошлом году по результатам обследования межведомственной комиссией жилое помещение признано непригодным для проживания, что привело к нарушению жилищных прав сироты, а также к неэффективному использованию бюджетных средств.

По словам специалистов, квартира не соответствует предъявляемым техническим характеристикам, имеет трещины на стенах, деформацию потолков и напольного покрытия.

В отношении бывшего председателя комитета заведено уголовное по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

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Челябинский чиновник стал фигурантом дела после покупки непригодного жилья для сироты

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Теги: чиновник, дети, жилье



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