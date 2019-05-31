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Политика Северо-Западный ФО
беглов александр дмитриевич заместитель руководителя администрации президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

Старт кампании по выборам губернатора будет дан на заседании заксобрания северной столицы 31 мая.

"Я решил идти (на выборы) не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов", - заявил политик. "Мы сегодня четко знаем, что необходимо сделать, чтобы ликвидировать болевые точки в Петербурге. Для этого мы разработали стратегию, чтобы сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным. Мы поняли, что мы сможем разработать программу, чтобы город действительно отвечал этим требованиям… Санкт-Петербург для меня сделал очень многое, я вырос в этом городе, я стал тем, кем я есть. И конечно, пора отдавать долги. Мы понимаем, как это нужно сделать, и мы обязательно это сделаем… Это главный мотив (решение пойти на выборы) – отдать долги городу, потому что я люблю этот город", - сказал он, сообщает РИА "Новости".

25 мая стало известно о том, что Беглов на встрече с общественностью Курортного района объявил о своих планах по участию в выборах главы города. Ранее о своем участии в кампании заявил депутат законодательного собрания города, бывший "яблочник" Михаил Амосов, депутат ЗакСа и бывшая "яблочница" Оксана Дмитриева, депутат от Борис Вишневский, общественник Красимир Врански, депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко (КПРФ), кандидат от Партии социальной защиты Виктор Перов.

Напомним, в начале октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в статусе председателя совета директоров. Врио губернатора Санкт-Петербурга стал Беглов. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко.

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Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

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Теги: Санкт-Петербург, выборы, Беглов



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Ранее 24.06.2019 05:40 Мск Шестеро врио губернаторов идут на выборы в качестве самовыдвиженцев
Ранее 31.05.2019 11:50 Мск Заксобрание Петербурга дало старт избирательной кампании: выборы губернатора назначены на 8 сентября

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