Онищенко прокомментировал свои слова о жизни впроголодь

Бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы от "ЕР" Геннадий Онищенко объяснил, почему посоветовал пожилым людям жить "чуть-чуть впроголодь".

По словам народного избранника, он рекомендовал следить за калориями и заниматься физической нагрузкой, а его высказывание "передернули". "Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы", — отметил депутат.

Онищенко отметил, что хотел обратить внимание именно на рост животов, так как полнота появляется в области талии. Кроме того, депутат указал на необходимость "идти по пути укрепления пресса", сообщает РАИ "Новости".

Напомним, Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физическими упражнениями, для того, чтобы избавиться от жира. По его словам, физическая нагрузка нужна, "если сердце позволяет" и эффективна в борьбе с лишним весом, за исключением случаев, когда человек болен сахарным диабетом. Кроме того, бывший санитарный врач призвал к умеренности в пище.

"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", - заявил он.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об увеличении числа страдающих от ожирения россиян. Около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела. В возрасте 20 лет примерно 5% населения имеют ожирение, к 30 годам этот показатель увеличивается до 10% населения, а к 40 годам уже 30% населения имеют ожирение. Также растет и детское ожирение. При мониторинге рациона питания населения в РФ выявлен избыток потребления жира, углеводов и дефицит белка.