В июне выйдут новые книги по вселенной Гарри Поттера

Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.

Новеллы должны будут более детально рассказать об обучении в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Читатели подробно узнают о таких волшебных дисциплинах, как чары, защита от темных искусств, травология, зельеварение, астрономия и уход за магическими существами.

В аннотации говорится: "истории вернут вас обратно, чтобы изучить традиционный фольклор и магию, которые являются сердцем историй о Гарри Поттере".

Все четыре рассказа будут доступны на сайте Роулинг Pottermore.com 27 июня. Появятся ли в новых произведениях главные герои романа - остается загадкой, сообщают "Известия".

Ранее Джоан Роулинг решила в очередной раз подогреть интерес к своим книгам с помощью скандальных заявлений. Задолго до выхода фильмов серии "Фантастические твари и где они обитают" Роулинг намекала на то, что один из главных персонажей вселенной Гарри Поттера – волшебник Альбус Дамблдор – имеет гомосексуальные наклонности и испытывал чувства к Геллерту Гриндевальду – антагонисту "Тварей".

И вот теперь Роулинг подтвердила: волшебники, ставшие врагами, в молодости действительно имели любовную связь. В документальных материалах к фильму "Фантастические твари и где они обитают: Преступления Гриндевальда", который вышел на Blu-Ray, писательница говорит: "Это были страстные отношения, и это были любовные отношения. Но, как и в любых отношениях, гомосексуальных или традиционных, никто никогда не знает наверняка, что чувствует твой партнер. Ты можешь только верить, что знаешь".