В июне выйдут новые книги по вселенной Гарри Поттера

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Джоан Роулинг (2017) | Фото:Wikimedia Commons

В июне выйдут новые книги по вселенной Гарри Поттера

Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.

Новеллы должны будут более детально рассказать об обучении в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Читатели подробно узнают о таких волшебных дисциплинах, как чары, защита от темных искусств, травология, зельеварение, астрономия и уход за магическими существами.

В аннотации говорится: "истории вернут вас обратно, чтобы изучить традиционный фольклор и магию, которые являются сердцем историй о Гарри Поттере".

Все четыре рассказа будут доступны на сайте Роулинг Pottermore.com 27 июня. Появятся ли в новых произведениях главные герои романа - остается загадкой, сообщают "Известия".

Ранее Джоан Роулинг решила в очередной раз подогреть интерес к своим книгам с помощью скандальных заявлений. Задолго до выхода фильмов серии "Фантастические твари и где они обитают" Роулинг намекала на то, что один из главных персонажей вселенной Гарри Поттера – волшебник Альбус Дамблдор – имеет гомосексуальные наклонности и испытывал чувства к Геллерту Гриндевальду – антагонисту "Тварей".

И вот теперь Роулинг подтвердила: волшебники, ставшие врагами, в молодости действительно имели любовную связь. В документальных материалах к фильму "Фантастические твари и где они обитают: Преступления Гриндевальда", который вышел на Blu-Ray, писательница говорит: "Это были страстные отношения, и это были любовные отношения. Но, как и в любых отношениях, гомосексуальных или традиционных, никто никогда не знает наверняка, что чувствует твой партнер. Ты можешь только верить, что знаешь".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В июне выйдут новые книги по вселенной Гарри Поттера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Гарри Поттер, Джоан Роулинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети