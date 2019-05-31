Эксперт из МАК назвал причину катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет, как ожидается, опубликует предварительный отчет о крушении лайнера SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня.

Как сообщил ведущий эксперт комитета Владимир Кофман, "все уже известно". По его словам, катастрофа произошла "из-за грубых приземлений". Как отмечает эксперт, когда исполнится месяц со дня трагических событий, должен быть опубликован промежуточный отчет.

В авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежал самолет, заявили, что заключения о причинах катастрофы недопустимы пока расследование не закончено, сообщает ТАСС,

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 29 мая заявил, что человеческий фактор стал возможной причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево. Он сослался на техническое заключение, которое поступило в краевое министерство транспорта – в нем, якобы, перечислены ошибки пилотов.

В "Аэрофлоте" расценили слова губернатора как "давление на следствие" и попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на 3 тыс. или 4 тыс. 600 км. Лайнер разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных партнеров. SSJ 100 - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР.