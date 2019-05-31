Bloomberg: Путин отказался продавать Ирану комплексы С-400

Москва отказалась продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, заявка Тегерана на покупку систем противовоздушной обороны была отклонена лично президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают "Ведомости".

Ситуация в регионе осложняется тем, что Вашингтон направил к берегам Ирана ударную группу кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также несколько бомбардировщиков.

А в середине мая американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.

Отмечается, что американские корабли не встретили сопротивления со стороны военно-морских сил Ирана.

Ситуация в Персидском заливе сейчас накаляется из-за попыток силового давления США на Иран. Вашингтон заявил о якобы "четких признаках" угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана. Напомним, Тегеран пригрозил "ударить в голову" в случае силовых акций со стороны Соединенных Штатов.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.