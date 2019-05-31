27 Сентября 2020
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Общество В России
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:instagram.com/volochkova_art

Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов РФ

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ее шпагат попал в Книгу рекордов РФ.

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!" — написала балерина.

По словам Волочковой, она шла к такой спортивной форме долгие годы и не намерена сдаваться, несмотря на желающих "ловить на ней хайп". "Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд", — сообщила своим подписчикам балерина.

Авторов злых комментариев она позвала в спортивный зал. Как считает прима, в таком случае на злобу и ненависть у людей времени просто не останется.

Тем временем, Волочкова продолжает вызывать на дуэль своих обидчиков. Сражаться предлагает на шпагатах. Несколько дней назад она вызвала на "бой" Алексея Навального, а теперь зовет в прямом эфире сражаться Ксению Собчак, свою "заклятую подругу". На странице танцовщицы появилось видео с вызовом, Анастасия дает Ксении 24 часа на размышление.

Очевидно, бывшая звезда балета хочет поквитаться за передачу "Осторожно, Собчак!", в которой Ксения выставила Волочкову, мягко говоря, не в лучшем свете.

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Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов РФ

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Теги: Волочкова, шпагат, Книга рекордов России



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