Пострадавшие при опрокидывании батута дети находятся в тяжелом состоянии

Пять детей, которые пострадали в инциденте с батутом в Улан-Удэ, находятся в больнице.

Четверо из них - в реанимации, еще один - в отделении травматологии. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимо.

После данного инцидента глава региона поручил проверить в республике все парки отдыха с аттракционами, а также систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, в момент происшествия внутри батута находилось пятеро детей в возрасте от 2 до 7 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Все доставлены в больницу.

СКР завел уголовное дело. На месте происшествия следователи нашли шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепился батут. Остальными опорами, по предварительным данным, он соединен не был.

В прошлом году в Челябинской области порывом ветра снесло батут, на котором находились четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет - они с травмами были доставлены в больницу.