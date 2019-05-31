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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
член Совета Федерации РФ от ЯНАО Дмитрий Ананьев (2013) | Фото:

Суд арестовал активы экс-сенатора Ямала и бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев "Промсвязьбанка" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров банка на сумму до 282,2 млрд руб., передаёт корреспондент Накануне.RU

Согласно постановлению на сайте инстанции, арестованы принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% доли в уставном капитале ООО "Псб-менеджмент", самолёт "Bombardier Challenger 650", приписанный к московскому "Шереметьево", деньги, находящиеся на счетах банков "Возрождение" и "Промсвязьбанка". Управлениям Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Москве, Московской и Ярославской областям запрещено совершать любые операции с принадлежащим экс-сенатору имуществом, в числе которого – участки и квартиры.

У Алексея Ананьева арестовано больше имущества. В списке – уставные доли в компаниях "Прэктис кэпитал", "Новое время", "ТС-холдинг", "Псб-менеджмент", самолёт "Bombardier Challenger 650", также приписанный к "Шереметьево", семь картин, деньги в банках "Возрождение", "ВТБ", "Промсвязьбанке". Управлениям Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Москве и столичному региону запрещено совершать любые регистрационные действия с жилым домом, помещением, двумя квартирами, четырьмя зданиями, 12 участками.

В департаменте общественных связей "Просвязьбанка" Накануне.RU сообщили, что в списке арестованного имущества - зздание и коллекция музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ). К собранию объектов искусства, находящихся в управлении института и принадлежащих Алексею Ананьеву, относятся произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей.

Там добавили, что иск о взыскании убытков подан "Промсвязьбанком" 21 декабря 2018 года. Поэтому заявление об аресте активов – следствие последовательных правовых действий по возврату активов, выведенных бывшими собственниками, в том числе за границу. По информации банка, ответчики в преддверии и во время санации финансового учреждения совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя. В частности, они переписывали недвижимость на родственников и связанных с ними людей. Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo.

Алексей, Дмитрий Ананьевы(2017)|Фото: web-compromat.com

Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы

Ранее стало известно о том, что Зерновая компания "Настюша" требует признать банкротом своего бывшего бенефициара, экс-главу правления "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева. Сумма задолженности Ананьева перед "Настюшей" также пока не указана. Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".

Напомним, Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 года. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 года сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 году, срок его полномочий истекал в марте 2015 года. В июле 2013 года он досрочно покинул верхнюю палат парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 году его доход составил 699,7 млн руб.

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Суд арестовал активы экс-сенатора Ямала и бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева

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Теги: Промсвязьбанк, братья Ананьевы



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