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Общество В России Москва
Александр Друзь Что?Где?Когда? (2019) | Фото:Первый канал

Бер посчитал извинения Друзя неискренними

Экс-главред популярного российского телешоу "Кто хочет стать миллионером?" не принял извинения магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, об этом Бер написал в Facebook.

"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - отметил Бер.

По его мнению, никакого разбирательства быть не может.

"Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет", - отметил Бер.

Напомним, Друзь публично принес извинения за скандал, разразившийся в начале года из-за участия интеллектуала в "Кто хочет стать миллионером?". Бер до этого обвинил Друзя в попытке подкупа. Якобы магистр хотел узнать ответы на вопросы, дойти до финала, а потом разделить выигрыш с редактором. Друзь ответил тем, что сам обвинил в попытке подкупа Бера, при этом добавив, что на провокацию не поддался.

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Бер посчитал извинения Друзя неискренними

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Теги: Александр Друзь, Илья Бер, Кто хочет стать миллионером, скандал, извинения



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Развитие сюжета:

Ранее 23.09.2019 15:54 Мск Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?"
Ранее 01.09.2019 17:01 Мск Эрнст рассказал, в каком случае Александр Друзь может вернуться в "Что? Где? Когда?"

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Ранее 30.05.2019 16:10 Мск Александр Друзь извинился за скандал с подкупом на передаче "Кто хочет стать миллионером?"
Ранее 19.02.2019 08:11 Мск Александр Друзь после скандала с подкупом на ТВ едет в США

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