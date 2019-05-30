Бер посчитал извинения Друзя неискренними

Экс-главред популярного российского телешоу "Кто хочет стать миллионером?" не принял извинения магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, об этом Бер написал в Facebook.

"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - отметил Бер.

По его мнению, никакого разбирательства быть не может.

"Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет", - отметил Бер.

Напомним, Друзь публично принес извинения за скандал, разразившийся в начале года из-за участия интеллектуала в "Кто хочет стать миллионером?". Бер до этого обвинил Друзя в попытке подкупа. Якобы магистр хотел узнать ответы на вопросы, дойти до финала, а потом разделить выигрыш с редактором. Друзь ответил тем, что сам обвинил в попытке подкупа Бера, при этом добавив, что на провокацию не поддался.