Проверка на "вшивость". В Сургуте инспекторы ГИБДД пожаловались на "давление" со стороны своего руководства

В Сургуте инспекторы ГИБДД пожаловались на свое руководство - по мнению обратившихся, полицейские начальники ставят перед подчиненными невыполнимые задачи.

В том случае, если сотрудники не выполняют установленный "план", они подвергаются "давлению" со стороны руководства. Сейчас проводится проверка возможных противоправных действий руководства отдела ГИБДД по Сургуту.

"Полицейские заявили, что их руководство ставит якобы невыполнимые и противоречащие законодательству задачи и требует выявлять определенное число нарушений", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и разобраться в ситуации.