Зеленский рассказал американскому сенатору, что Украина воюет с Россией

Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна воюет с Россией. Как оказалось, по словам главы государства, Украина сейчас ведет сразу две войны - одна против России, а вторая - против коррупции внутри страны.

Такое мнение Зеленский выразил в беседе с американским сенатором Робертом Портманом. О двух "войнах" Зеленский заговорил, объясняя заокеанскому "коллеге" причины роспуска Верховной рады, пишет "Интерфакс".

Зеленский попросил сенатора, чтобы санкционное давление на Россию было усилено. Украинский президент считает, что это вызовет прогресс в мирном урегулировании.