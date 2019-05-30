27 Сентября 2020
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Политика За рубежом Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский рассказал американскому сенатору, что Украина воюет с Россией

Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна воюет с Россией. Как оказалось, по словам главы государства, Украина сейчас ведет сразу две войны - одна против России, а вторая - против коррупции внутри страны.

Такое мнение Зеленский выразил в беседе с американским сенатором Робертом Портманом. О двух "войнах" Зеленский заговорил, объясняя заокеанскому "коллеге" причины роспуска Верховной рады, пишет "Интерфакс".

Зеленский попросил сенатора, чтобы санкционное давление на Россию было усилено. Украинский президент считает, что это вызовет прогресс в мирном урегулировании.

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Зеленский рассказал американскому сенатору, что Украина воюет с Россией

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Теги: Владимир Зеленский, Россия, Украина, война, коррупция, Роберт Портман



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