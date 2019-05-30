В Екатеринбурге на владельцев конного клуба, где лошадь пнула ребенка в лицо, завели уголовное дело

После травмы 14-летней девочки в конном клубе "Талисман" в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Следователи проверят действия лиц, которые должны были отвечать за безопасность, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, 25 мая этого года 14-летняя девочка пришла с подругой в конный клуб. Они вывели лошадь на арену в рамках ознакомительного урока, однако животное несколько раз пнуло пострадавшего ребенка по лицу.

Сейчас степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, выясняется в рамках судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются свидетели и непосредственные очевидцы инцидента.