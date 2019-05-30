27 Сентября 2020
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Происшествия Санкт-Петербург
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Санкт-Петербурге задержали местного депутата, который завладел деньгами дольщиков коттеджного поселка

В марте этого года в Следственный комитет пришли обманутые дольщики и рассказали, что в Ленинградской области строился коттеджный поселок под названием "Традиция". Люди отдавали деньги под строительство домов, средства выводились на подконтрольные мошенникам счета.

Пострадавшие - не менее 200 человек, сумма ущерба приличная - 200 млн руб., сообщили Накануне.RU в СКР.

Обманутые дольщики попросили главу СКР Александра Бастрыкина принять меры и найти организатора аферы.

Следователи провели обыски, в качестве подозреваемого задержан Константин Крюков - учредитель и руководитель фирмы, местный депутат.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Санкт-Петербурге задержали местного депутата, который завладел деньгами дольщиков коттеджного поселка

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Теги: Санкт-Петербург, Традиция, Константин Крюков, мошенничество



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