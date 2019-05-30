26 Сентября 2020
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Политика За рубежом
австрия зальцбург (2007) | Фото: Накануне.ru

Впервые в истории канцлером Австрии назначена женщина

Впервые в истории правительство Австрии возглавила женщина, на эту должность временно назначена судья Бригитте Бирляйн. О ее назначении сообщил президент страны Александр ван дер Беллен, передает "Интерфакс".

Она назначена канцлером для формирования переходного правительства до досрочных выборов.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем твиттере по итогам назначения.

Бригитте Бирляйн 69 лет, она является действующим председателем Конституционного суда Австрии.

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Впервые в истории канцлером Австрии назначена женщина

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Теги: Австрия, женщина, правительство



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