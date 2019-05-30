Впервые в истории канцлером Австрии назначена женщина

Впервые в истории правительство Австрии возглавила женщина, на эту должность временно назначена судья Бригитте Бирляйн. О ее назначении сообщил президент страны Александр ван дер Беллен, передает "Интерфакс".

Она назначена канцлером для формирования переходного правительства до досрочных выборов.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем твиттере по итогам назначения.

Бригитте Бирляйн 69 лет, она является действующим председателем Конституционного суда Австрии.