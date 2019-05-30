Лидеры украинского раскола обвинили друг друга в беззаконии

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, проповедь, храм, раскол, Украина (2019) | Фото: пресс-служба президента Украины

Лидеры украинского раскола обвинили друг друга в беззаконии

В стане украинских раскольников новый конфликт. Многолетний лидер раскола Михаил Денисенко-Филарет и его бывший секретарь и новый лидер Сергей Думенко-Епифаний обвинили друг друга в беззаконии.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, на последнем синоде Денисенко отказался поддержать Думенко и заявил, что его обманули при создании "единой церкви". Причиной конфликта является претензия Денисенко на власть. Он считает себя "патриархом", но недоумевает, почему "предстоятель" Думенко не согласует с ним свои шаги. Основанием для таких претензий является то, что киевский "патриархат" Денисенко до сих пор существует, что на прошлой неделе подтвердил Минюст. Денисенко не нравится то, что "единая церковь" подчиняется Фанару, и он хочет изменить ее устав. Однако в среде раскольников Денисенко мало кто поддерживает, так как самовольное изменение устава без одобрения Фанара может привести к отзыву томоса константинопольского патриарха Варфоломея.

Новое обострение случилось на днях. Денисенко, как управляющий киевской епархией "единой церкви", решил взять под свой контроль Покровский храм и Феодосийский монастырь. Он послал своего подчиненного Бориса Табачека "взять" Покровский храм, в котором настоятелем является соратник Думенко Александр Трофимлюк. Но там выразили поддержу Трофимлюку. И Денисенко своим указом запретил Трофимлюка в служении.

Через день Думенко своим указом отменил уже указ Денисенко и "изъял" Покровский храм в прямое подчинение себе. А также объявил все решения киевского "патриархата" недействительными.

В ответ Денисенко обратился к Думенко с официальным письмом, где потребовал объяснений по поводу принятия им в свою юрисдикцию запрещенного в служении Трофимлюка. Он обвинил Думенко в нарушении канонов, так как тот посмел "перешагнуть" через "правящего архиерея".

Ситуация встревожила киевские власти. "Смотрящий" глава департамента Минкульта по делам религий Андрей Юраш призвал созвать внеочередной синод раскольников, чтобы разрешить конфликт. В киевском "патриархате" это сочли попыткой вмешательством государства во внутренние церковные дела и призвали не вмешиваться.

Особое недовольство Денисенко и его сторонников вызывает условие, на котором раскольникам был дан томос, - отдать все заграничные приходы под управление Фанара. На днях стало известно, что община в Валенсии отказалась уходить под Варфоломея, который прислал им своего ставленника, и просит Думенко прислать им украинского начальника. Однако Думенко боится пойти против Варфоломея, чем заслуживает упреки Денисенко в покорной зависимости от Фанара.

Таким образом, Денисенко подает себя как борца за "независимую церковь", а Думенко - как легитимного лидера, признанного Фанаром, но выполняющего его условия. Как дальше будет развиваться конфликт раскольников, во многом зависит от позиции украинских властей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лидеры украинского раскола обвинили друг друга в беззаконии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, раскол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети