В Госдуме аграрии обратились к Минсельхозу и попросили не отменять программу № 1432

В Госдуме аграрии попросили замминистра сельского хозяйства оставить программу № 1432, в рамках которой субсидируется скидка на покупку сельхозтехники. Сельхозмашиностроители опасаются, что отмена этого механизма поддержки приведет к тому, что отрасль скатится в очередную яму. Чиновники мнение производителей не услышали, заявив, что "уже принятое решение обсуждать не стоит". Эти вопросы затронули на совещании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 29 мая. Подробности - в материале Накануне.RU.

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За время действия программы № 1432 в 3,3 раза выросли объемы производства отрасли, экспорт увеличился в 2,6 раза, а численность занятых в сельхозмашиностроении рабочих - в 1,8 раза. В последние годы отрасль демонстрировала масштабные цифры, далеко опережающие мировые темпы роста, отметил в ходе дискуссии глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Он заявил, что мотивы ликвидации этой программы отраслевым игрокам непонятны.

"Благодаря действию этой программы "Ростсельмаш" увеличил объем выпуска самоходных машин на 18 тыс. единиц, создал дополнительно 1,5 тыс. рабочих мест, на 37 млрд руб. больше заплатил в бюджеты, активно занялся локализацией, обновил модельный ряд, 7 млрд руб. вложил в модернизацию производства, закупил 3,1 тыс. единиц нового оборудования… Это движение вперед во всех смыслах", - подчеркнул он.

Он также привел контраргументы в ответ на критику этого механизма поддержки. В частности Бабкин заявил, что завод обвиняют в монополизме при получении этих субсидий.

"Наша отрасль прошла через этап геноцида - за 1990-е гг. и "нулевые" исчезли десятки и сотни предприятий сельхозмашиностроения… Осталось два крупнейших предприятия, одно из них - "Ростсельмаш"… Но ни о каком монополизме тут речи нет. Объемы получаемых субсидий соответствуют объемам производимой техники. Если есть желание ограничить завод, платить ему меньше субсидий, чем полагается, давайте это обсудим. Просто пропишите правила, как вы хотите ограничить рост компании... Но это должно быть внятно и четко, нельзя огульно рубить всю систему поддержку из-за того, что "Ростсельмаш" слишком много получает", - прокомментировал промышленник.

На поддержку сельхозмашиностроителей через эту программу из федерального бюджета было выделено за пять лет 34 млрд руб. Главный аргумент чиновников - значительная экономия бюджетных средств.

"Перед нами поставлена задача по дальнейшему совершенствованию мер господдержки и повышению эффективности использования существующих мер для того, чтобы не обременять федеральный бюджет в плане дополнительных средств", - заявил на заседании замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, через пять лет нам потребуется 30 млрд руб. из федерального бюджета в виде скидки для обеспечения доступности аграриев к технике.

С ним подискустировал Константин Бабкин, который отметил, что на 1 рубль, вложенный государством, предприятия вернули 1,89 руб. в виде налогов.

В Минсельхозе указывали, что предложенный взамен программы инструмент лизинга будет значительно эффективнее, чем 1432. Участники отрасли вместе с тем полагают, что это лишь позволит чиновникам "самим распределять средства на поддержку сельхозпроизводителей по удобным для них каналам".

"Сегодня в лизинг продается 27% техники, на взятые кредиты - 30%, на собственные средства - 43%. Программа 1432 позволяет развивать все механизмы, если говорим только про лизинг, сосредотачиваемся только на трети рынка всего", - заявил Бабкин.

По его мнению, переход на лизинговые продажи приведет к тому, что рынок "грохнется" уже в следующем году почти в три раза. Так, например, при продолжении программы № 1432 объем продаж сельхозтехники на рынке составит около 121 млрд руб., а механизмы "Росагролизинга" позволят продать только на 46 млрд руб.

"В сельхозмашиностроении начнется период выживания", - добавил Бабкин.

В Минсельхозе же продолжили настаивать на необходимости введения субсидирования "Росагролизинга", уповая на выгодность лизингового инструмента.

"Единица техники стоит 10 млн руб., скидка 20%, значит, я, как аграрий, должен заплатить 8 млн руб. Лизинговый инструмент позволяет заплатить 20% от стоимости или же на 8 млн купить 4 единицы и расширить ассортимент. Субсидия должна идти на возмещение затрат лизинговых компаний", - заявил замминистра Хатуов.

В ходе заседания депутат Госдумы Николай Коломейцев подчеркнул, что машиностроители не выступают против инструмента лизинга как такового. Вместе с тем, по его мнению, действующий эффективный механизм 1432 нельзя отменять.

"Давайте в уставной капитал "Росагролизинга" добавим еще 100 млрд руб., есть для этого возможность. Но никто этого не хочет делать. Мне кажется, пытаются столкнуть машиностроителей и сельхозников, а на самом деле отменить совсем другие постановления. Будет отменено примерно 12 постановлений правительства, которые с болью, в муках и спорах рождались в течение последних 10 лет", - сказал парламентарий.

И российские производители, и иностранные инвесторы утверждают, что введение нового механизма поддержки не должно осуществляться при полной отмене 1432. Эта программа, как отмечает гендиректор АО "Евротехника" Вадим Смирнов, была стабильная и позволяла делать большие и рискованные инвестиции с гарантированным позитивным результатом.

Он также выразил сомнение в эффективности механизма, которым предлагается направлять деньги не напрямую производителям, а в финансовые структуры. "Получается, что новым механизмом мы берем эти деньги и отдаем финансовых структурам. Если выбирать, кому давать деньги - коммерческим компаниям или машиностроителям, я бы как-то не задумывался. В чем смысл такого подхода?" - задался вопросом глава компании.

Представитель концерна CLAAS в свою очередь подчеркнул, что нельзя делать резкий переход к новому механизму поддержки.

"85% наших продаж идут через программу 1432, это огромная доля. Только это позволяло нам наращивать объемы… Не отменяйте 1432, мы можем сначала параллельно работать, дополнительно обеспечив лизинговую поддержку, и только когда эта мера заработает, тогда есть возможность переключиться", - сказал он.

Чиновники своеобразно отреагировали на пожелания представителей отрасли. "Протокол, который подписан двумя вице-премьерами, для нас является законом. Дисциплина в правительстве была, есть и будет, и обсуждать уже принятое решение не стоит. А вот обсуждать вопрос поддержания машиностроителей мы готовы и мы не возражаем", - заключил Хатуов.