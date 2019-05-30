26 Сентября 2020
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Евгения Медведева Елизавета Туктамышева (2019) | Фото:instagram.com/jmedvedevaj

Фигуристки Медведева и Туктамышева устроили горячие танцы на репетиции

Российские фигуристки Евгения Медведева (19) и Елизавета Туктамышева (22) развеяли слухи о напряженности в отношениях друг с другом.

Медведева опубликовала в Instagram кадры, снятые на репетиции ледового шоу "Fantasy on Ice" в Японии. В межсезонье многие спортсмены стараются подзаработать, выступая на шоу, и наши девушки не стали исключением.

В ролике Медведева и Туктамышева соблазнительно танцуют под фонограмму, изображая роковых дамочек. "Когда дамы согреваются" – так назвала это видео Евгения.

Напомним, в минувшем сезоне между Туктамышевой и Медведевой развернулась жесткая борьба за путевку на Чемпионат мира. В итоге на мировое первенство поехала Евгения, заняв там третье место. Многие поклонники Елизаветы считали, что Медведеву включили в состав сборной незаслуженно, и Туктамышева могла бы выступить лучше, тем более, что программа у нее сложнее.

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Фигуристки Медведева и Туктамышева устроили горячие танцы на репетиции

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Теги: елизавета туктамышева, евгения медведева, репетиция



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