В Курганской области увеличат зарплату медицинским работникам

В Курганской области увеличатся зарплаты медицинских работников.

По поручению главы региона Вадима Шумкова освободившиеся деньги за счет оптимизации медсектора направят на зарплаты врачам, а также на ремонт больниц и поликлиник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора Зауралья.

До этого правительство области ставило задачу проанализировать деятельность медицинских учреждений, провести мероприятия по повышению энергоэффективности и по сокращению коммунальных расходов. Сумма освободившихся средств - почти 60 млн руб., а в следующем году на этом можно будет сэкономить более 150 млн руб.