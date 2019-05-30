Озвучена причина пожара на Чусовском металлургическом заводе

На Чусовском металлургическом заводе ("ЧМЗ", входит в ОМК) озвучили предварительную причину пожара, случившегося 29 мая, сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью предприятия.

По предварительным данным, подрядчик нарушил требования безопасности при проведении огневых работ. Это и привело к возгоранию масляной ванны.

Напомним, возгорание произошло в 13.53 29 мая в цехе рессорного производства при выполнении планово-предупредительного ремонта на гибозакалочном агрегате 16 термолинии. Персонал эвакуировали. Огонь быстро потушили сотрудниками МЧС, пострадавших нет. ЧМЗ работает в штатном режиме, последствия ликвидируют. На предприятии начала работу межведомственная комиссия по выяснению причин возгорания.

Добавим, за последнюю неделю в Пермском крае произошла вспышка на другом заводе, Соликамском магниевом, и рванул газопровод, принадлежащий "Газпром трансгаз Чайковский".