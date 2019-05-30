Александр Друзь извинился за скандал с подкупом на передаче "Кто хочет стать миллионером?"

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь (64) публично принес извинения за скандал, разразившийся в начале года из-за участия интеллектуала в другом телешоу – "Кто хочет стать миллионером?".

Напомним, редактор передачи КХСМ Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Якобы, магистр хотел узнать ответы на вопросы, дойти до финала, а потом разделить выигрыш с редактором. Друзь ответил тем, что сам обвинил в попытке подкупа Бера, при этом добавив, что на провокацию не поддался.

В итоге обоих (Друзя и Бера) Первый канал отстранил от их шоу, а позже Друзь и вовсе заявил, что "уходит на пенсию".

26 мая состоялось заседание правления Международной ассоциации игры "Что? Где? Когда?", где была рассмотрена ситуация Александра Друзя.

В частности, он принес извинения: "Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред".

При этом Друзь остался вице-президентом МАК.